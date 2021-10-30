В Купчино на остановке заметили претендента на звание «парковка года». Все оказалось случайностью

Фото странной парковки «Волги» у дома 48 по Софийской улице опубликовано в городских пабликах. Пользователи отмечают, что водитель достоин звания «король парковки». Машина стоит поперёк проезжей части, упираясь бампером в бордюр перед остановочным павильоном.
Как выяснила «Фонтанка» 30 октября, такая парковка — это результат ДТП. 56-летний водитель ехал пьяным и, когда увидел экипаж ДПС, решил маневрировать. Попытка избежать встречи с дорожной полицией оказалась неудачной, машину занесло, и она врезалась в бордюр. Водителя увезли на освидетельствование, а автомобиль в таком виде оставили ждать эвакуатор. На мужчину составили протокол за пьяную езду, «Волгу» отправили на спецстоянку.