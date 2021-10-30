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В Купчино на остановке заметили претендента на звание «парковка года». Все оказалось случайностью

Пьяный водитель врезался в бордюр у остановки на Софийской

Житель Петербурга не хотел встречаться с дорожной полицией, но ему помешало пьянство. Машину пришлось бросить.

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Фото странной парковки «Волги» у дома 48 по Софийской улице опубликовано в городских пабликах. Пользователи отмечают, что водитель достоин звания «король парковки». Машина стоит поперёк проезжей части, упираясь бампером в бордюр перед остановочным павильоном.

Как выяснила «Фонтанка» 30 октября, такая парковка — это результат ДТП. 56-летний водитель ехал пьяным и, когда увидел экипаж ДПС, решил маневрировать. Попытка избежать встречи с дорожной полицией оказалась неудачной, машину занесло, и она врезалась в бордюр. Водителя увезли на освидетельствование, а автомобиль в таком виде оставили ждать эвакуатор. На мужчину составили протокол за пьяную езду, «Волгу» отправили на спецстоянку.

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