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СК проверит информацию о «пленении» 37 россиян на территории Украины

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ГСУ Следственного комитета РФ начало проверку после сообщений о «пленении» украинской армией 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе. Об этом 30 октября говорится на сайте ведомства.

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — говорится в сообщении.

В СК считают, что в этом случае может идти речь о нарушении Конвенции о защите гражданского населения во время войны, в частности положений, которые запрещают «какие-либо меры принуждения физического или морального порядка, а также ограничения на свободное перемещение гражданского населения».

При подтверждении данных будет возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданскими.

Несколько дней назад, 27 октября, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины захватили село Старомарьевка на линии разграничения на Донбассе.

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Комментарии (16)

Pilat
Перевожу на русский язык
Мы снова будем возмущаться и поставлять газ бандеровцам по сниженной цене.
Это настоящая, политическая шизофрения.
Эд Хэммет
Если среди лугандонских боевиков есть граждане РФ, в их отношении должны быть заведены уголовные дела по ст.208 п.2 УК РФ. Как Россия будет защищать каких то боевиков на территории другой страны, если русских на территории России она защитить часто не в состоянии?
Karl_Ivanovich
Откуда только берутся столь экстремальные граждане: тащатся в эпидемию за рубеж, в неблагополучную страну.
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