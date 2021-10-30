СК проверит информацию о «пленении» 37 россиян на территории Украины

ГСУ Следственного комитета РФ начало проверку после сообщений о «пленении» украинской армией 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе. Об этом 30 октября говорится на сайте ведомства.

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — говорится в сообщении.

