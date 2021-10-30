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В Петрикирхе на Невском проспекте вернулись часы. Их воссоздали по историческим чертежам

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«Фонтанка.ру»

В лютеранской церкви Петрикирхе на Невском проспекте установили воссозданные исторические часы: солнечные — на западной башне, циферблат со стрелками — на восточной. Торжественное открытие намечено на воскресенье, 31 октября.

Как рассказал «Фонтанке» пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф, оригинальные часы были утеряны, но благодаря тому, что сохранились исторические чертежи, облик и механизм удалось точно воссоздать.

Часы украшали церковь с 30-х годов XIX века, с самого начала: они были задумкой создателя проекта архитектора Александра Брюллова. Механизм пропал в 2000-е годы, когда их сняли перед реставрацией, обратно они уже не вернулись, и их местонахождение неизвестно.

Часы восстанавливали около пяти лет, средства на это жертвовали неравнодушные.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
То редкое чувство удовлетворения когда ты рад не вернувшемуся древнему механизму а тому что при реставрации не украли,а если и украли то немного и именем сами знаете кого.
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