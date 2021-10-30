В Петрикирхе на Невском проспекте вернулись часы. Их воссоздали по историческим чертежам

В лютеранской церкви Петрикирхе на Невском проспекте установили воссозданные исторические часы: солнечные — на западной башне, циферблат со стрелками — на восточной. Торжественное открытие намечено на воскресенье, 31 октября.



Как рассказал «Фонтанке» пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф, оригинальные часы были утеряны, но благодаря тому, что сохранились исторические чертежи, облик и механизм удалось точно воссоздать.



Часы украшали церковь с 30-х годов XIX века, с самого начала: они были задумкой создателя проекта архитектора Александра Брюллова. Механизм пропал в 2000-е годы, когда их сняли перед реставрацией, обратно они уже не вернулись, и их местонахождение неизвестно.

