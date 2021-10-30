Новый антирекорд. В России снова больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

В стране установлен новый суточный максимум по количеству новых заболевших. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 28 октября, когда сообщалось о 40 096 новых случаях COVID-19. 29 октября говорилось о 39 849 инфицированных.

Скончались за минувшие сутки 1 160 больных коронавирусом. Выздоровели 28 909 человек. Всего с начала пандемии в России было выявлено 8 472 797 случаев ковида.

В Петербурге заболеваемость также идет вверх: 27-го числа сообщалось о 2 913 заболевших за сутки, 28-го — 3 186, 29-го — 3 452, а 30-го — 3 578. Выздоровели за последние 24 часа 2 604 горожанина, умерли 76 человек. Общее количество случаев в Северной столице с начала пандемии достигло 704 957.

