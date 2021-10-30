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Новый антирекорд. В России снова больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай COVID-19. В Петербурге заболели 3 578 человек. Об этом 30 октября говорится в сообщении оперштаба.

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В стране установлен новый суточный максимум по количеству новых заболевших. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 28 октября, когда сообщалось о 40 096 новых случаях COVID-19. 29 октября говорилось о 39 849 инфицированных.

Скончались за минувшие сутки 1 160 больных коронавирусом. Выздоровели 28 909 человек. Всего с начала пандемии в России было выявлено 8 472 797 случаев ковида.

В Петербурге заболеваемость также идет вверх: 27-го числа сообщалось о 2 913 заболевших за сутки, 28-го — 3 186, 29-го — 3 452, а 30-го — 3 578. Выздоровели за последние 24 часа 2 604 горожанина, умерли 76 человек. Общее количество случаев в Северной столице с начала пандемии достигло 704 957.

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Комментарии (32)

266489670
Ну и переболеют, поправятся. А если бы в Европе давали такие бумаги на подпись перед вакцинацией, то там отказавшихся было бы намного больше, чем теперь.
Never_Mind
Вашей официальной статистике уже никто не верит. Порылись бы, кто осваивает многомиллиардные госбюджеты на производстве вакцин.
Sergik7
Раньше детям, чтобы сделать прививку проверяли состояние здоровье. Даже наличие соплей это был отказ делать прививку.
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