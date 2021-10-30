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Петербуржец рассказал о «террористе» в метро и лег спать

Кинологи и взрывотехники осмотрели все станции петербургского метро в поисках взрывчатки. На вероятного подрывника указал 60-летний горожанин.

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Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, в полицию сознательный пассажир позвонил накануне незадолго до пяти вечера. Он сообщил, что от «Международной» к «Обухово» едет молодой человек лет 25 в белых кроссовках. Мужчина был убеждён, что обладатель приметной обуви везёт взрывчатку.

Полиция осмотрела все станции и ничего не нашла. Другие сотрудники выяснили, кому принадлежит номер заявителя, и поехали к нему домой. Дверь открыла пожилая мать абонента. Она сказала, что ее сын приехал пьяный, устал и лёг спать. Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
И продавать алкоголь в радиусе 5(хватит?)км от метро.
266086440
Для предотвращения таких возмутительных случаев Комитет по транспорту просто обязан запретить ездить в метро в белых кроссовках!!!
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