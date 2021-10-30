В Колпино задержали «традиционных» наркоторговцев. Для горожан готовили почти килограмм психотропа

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, полиция нашла дилеров, которые работали по старой схеме, без даркнета и закладок. Запрещённое вещество сбывали в Колпино, а хранили на съемной квартире в посёлке Тельмана. Одного, 37-летнего, задержали неподалёку от квартиры-склада. Второго, на четыре года моложе, возле его дома в Колпино.



При обыске два дня назад нашли 11 пакетов общим весом 840 граммов. Внутри оказался психотропный порошок. Возбуждено уголовное дело, молодые люди ждут меры пресечения. У обоих уже были судимости, один привлекался по наркостатьям трижды.

