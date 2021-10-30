Умер диктор Игорь Кириллов, который более 20 лет вел программу «Время»

Ушел из жизни советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Об этом 30 октября сообщает Первый канал.



Кириллову было 89 лет. На телевидении он начал работать с 1957 года. Более 20 лет вел программу «Время». В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. Возглавлял дикторский отдел Первого канала с 1968-го по 1989 год. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

«Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения», — вспоминают о нем коллеги.

