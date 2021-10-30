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Мать с младенцем погибли в результате ДТП с КАМАЗом и легковушкой в Ингушетии

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В Ингушетии произошло страшное ДТП, погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом 30 октября сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, ночью 29 октября в Назрани КАМАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-211540, в котором ехала большая семья: двое родителей и 9 детей.

В результате погибли 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. Остальные восемь детей не пострадали, их отпустили домой.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку.

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Комментарии (4)

rt7421656
девять детей запихать в Жигули?.
kоt-obormot
Как можно 11 человек запихнуть в данную повозку?
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