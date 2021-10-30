Мать с младенцем погибли в результате ДТП с КАМАЗом и легковушкой в Ингушетии

В Ингушетии произошло страшное ДТП, погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом 30 октября сообщает прокуратура региона.



По данным ведомства, ночью 29 октября в Назрани КАМАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-211540, в котором ехала большая семья: двое родителей и 9 детей.



В результате погибли 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. Остальные восемь детей не пострадали, их отпустили домой.



На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура проводит проверку.

