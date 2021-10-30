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Да начнётся локдаун! Думская улица продолжает гудеть после полуночи

Бары на Думской улице не заметили наступления полуночи и 30 октября, с которого в Петербурге начинается объявленный властями локдаун.

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Из открытых дверей баров раздаётся громкая музыка, люди кучкуются на улице, выбирая, в какое заведение пойти.

Посетители прибывают на такси и каршеринговых автомобилях. Зазывалы обещают веселье, причём девушкам — бесплатно. Пока бары на Некрасова перешли на работу в режиме торговли через окно, Думская живет своей обычной жизнью. Полиция дислоцируется на Перинной линии и в происходящее не вмешивается.

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Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочие дни. В этот период будет запрещена работа баров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов и спортивных центров.

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Комментарии (10)

Set78
Фонтань, не пали, вирус требуется проспиртовать:)
mavar
Дайте мне перенять опыт прадеда в начале 20-х прошлого века во времена испанки.. Дайте мне наган и кожанку. И лицензию на отстрел. Я Думскую за вечер разгоню. Всё равно, эти дебилы для эволюции бесполезны.
Filippspb
А как Вы думаете какая ещё самая знаменитая сеть ресторанов ) и самая знаменитая улица около Невского проспекта продолжат работу ?)
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