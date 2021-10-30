Да начнётся локдаун! Думская улица продолжает гудеть после полуночи

Из открытых дверей баров раздаётся громкая музыка, люди кучкуются на улице, выбирая, в какое заведение пойти.
Посетители прибывают на такси и каршеринговых автомобилях. Зазывалы обещают веселье, причём девушкам — бесплатно. Пока бары на Некрасова перешли на работу в режиме торговли через окно, Думская живет своей обычной жизнью. Полиция дислоцируется на Перинной линии и в происходящее не вмешивается.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочие дни. В этот период будет запрещена работа баров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов и спортивных центров.