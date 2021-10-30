Помогите Кириллу услышать мир

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Кирилл Самуйлов, 7 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Не хватает 315 543 рублей.

«Кирилл — один из наших двойняшек. Они родились раньше срока, состояние Кирилла было особенно тяжёлым. Месяц его выхаживали в больнице. И развивался он с задержкой, особенно страдала речь.

В три года Кирилл получил инвалидность — психиатр предполагал, что задержка развития речи связана со снижением интеллекта. Сын ходил в детский сад, пытался общаться со сверстниками, но из-за отсутствия речи с каждым годом это становилось сложнее.



Долго не удавалось найти причину, и только когда Кириллу было семь лет, сурдолог диагностировал серьёзный недостаток слуха. Врачи подобрали сыну современные сверхмощные слуховые аппараты, в которых он наконец сможет различать звуки и слова, начнёт развиваться и общаться со сверстниками.

В сентябре Кирилл пошёл в первый (коррекционный) класс общеобразовательной школы. Но без слуховых аппаратов он не сможет учиться, а спецшкол для слабослышащих в нашем районе нет. К сожалению, получить нужные аппараты за госсчет невозможно. Часть денег на оплату нам удалось собрать, но остальную сумму уже не осилить. Прошу, помогите». Олеся Самуйлова, Ленинградская область.

Екатерина Самотокина, сурдолог-оториноларинголог Сурдологического центра «Аудиофон-Нева» (Санкт-Петербург):

«Для полноценной компенсации недостатка слуха Кириллу необходимы цифровые многоканальные сверхмощные аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха и курс занятий с сурдопедагогом».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

