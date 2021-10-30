Почти полет в космос. Как выбирают лифты для новостроек

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Особые требования

Качество лифтового оборудования определяется такими факторами, как надежность, бесшумность, скорость, пояснила Мария Маркова, заместитель генерального директора архитектурного бюро Setl City (Setl Group). Ширина дверей кабины и ее габариты должны соответствовать требованиям маломобильных групп населения. Лифты должны быть удобными для всех пассажиров: вход в лифт практически с уровня земли; не должно быть препятствий на пути к кабине. В бизнес- и элит-классе добавляются требования к дизайну кабин. Системы умного дома в отдельных проектах позволяют вызвать лифт через приложение в смартфоне.



— Количество лифтов в жилых зданиях рассчитывается по нормативам, время ожидания и скорость движения также нормируются, — говорит эксперт. — Кроме того, есть запрет на примыкание шахты лифта к жилым комнатам квартиры. При подготовке этажного плана архитектор должен обязательно соблюдать это правило.

— Лифтовый механизм должен обладать соответствующими скоростными характеристиками, низким энергопотреблением, плавным ходом и остановкой, должен иметь качественную, практичную, приятную глазу отделку, информативные, удобные табло и вызывные панели, — говорит Игорь Белов, генеральный директор ГК «Полис Групп». — Также наиболее востребованы лифтовые системы, которым не требуется машинное отделение, что позволяет экономить пространство. Кроме того, поскольку в период ремонтов на лифты приходится высокая нагрузка и велик риск выхода их из строя, комплектующие должны быть всегда в наличии. — Лифт — важнейший из элементов оснащения многоэтажных многоквартирных домов, — дополняет Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Нагрузка на лифты огромная, поэтому серьёзные застройщики выбирают их ответственно. Лифты должны плавно трогаться, быстро набирать высоту и так же плавно останавливаться, без шума, скрипа и «лишних движений». Лифт должен быть оборудован кнопками для маломобильных групп и для слабовидящих, должны быть поручень, зеркало, износостойкое покрытие на полу. Для проектов более высокого класса может быть предусмотрен индивидуальный дизайн кабин, музыка, специальное освещение.



Сколько нужно лифтов

Количество лифтов в многоквартирных домах обусловлено жесткими требованиям и рассчитывается еще на стадии проектирования, пояснил Игорь Белов. Чем больше в доме этажей и квартир на них, тем выше пассажиропоток и необходимо большее количество лифтов с большей скоростью.

— Для определения количества и типов нужных в доме лифтов, как правило, делают траффик-анализ — расчет пассажиропотока, — говорит Наталья Ершова, ведущий архитектор СК «Дальпитерстрой». — Также существуют СНиПы, регламентирующие количество и типы лифтов, которые должны применяться в зависимости от этажности дома и площади квартир на каждом этаже, исходя из норматива площади на одного жителя. В более высотных домах применяют более скоростные лифты и в большем количестве. Для одного подъезда 25-этажки и в более высотных домах, как правило, применяют три и более лифтов; в 10–16-этажном доме — два лифта в подъезде, в доме до 9 этажей в основном устанавливают по одному лифту в подъезд.

Также в домах до 9 этажей скорость должна составлять 1 м/с. В зданиях, где 20–25 этажей, лифт обязан разгоняться минимум до 1,6 м/с. Время ожидания — 60–80 секунд, уточнил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург».



По словам Марии Марковой, в основном применяют лифты грузоподъемностью 450 кг, 630 кг, 1 000 кг. По расположению они могут быть «глубокие» и «лежачие» (широкие и неглубокие), а ширина и глубина кабины определяется планировкой лестнично-лифтового узла. Применяют лифты как с машинным отделением, так и без. Во втором случае лебедка лифта размещается прямо внутри шахты. Если лифт без машинного отделения, высота шахты на последней остановке должна быть увеличена.

— Количество лифтов в жилых домах регламентируется строительными нормами и зависит от высоты здания и количества квартир на этаже, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — При этом в домах до пяти этажей включительно лифты необязательны. Однако ведущие застройщики устанавливают их даже в малоэтажных домах, чтобы обеспечить дополнительный комфорт жителям. Еще одна необязательная опция, которая есть в лифтах в наших домах, — камеры видеонаблюдения. Данные транслируются в единый ситуационный центр «КВС»: там информацию обрабатывает искусственный интеллект, который в случае ЧП привлекает внимание диспетчера.



— К сожалению, сейчас у некоторых застройщиков сложилась практика устанавливать всего один лифт на парадную, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой». — И речь идет даже не о 5–6 этажах, а о 9, 11, 12. Даже в бизнес-классе. При этом количество квартир на этаже может быть вплоть до восьми штук. В нашем понимании, такая ситуация автоматически снижает класс дома. Потому что этот один-единственный лифт может сломаться, может быть занят разгрузкой/погрузкой вещей или стройматериалов. Что при этом остается жильцам? Идти пешком на свой 11-й этаж. Эти ситуации будут возникать постоянно, особенно в первый год заселения.

Наши не наши

Во многом стоимость лифта зависит от страны-производителя, в частности лифты российского производства будут на 15–20% дешевле иностранных моделей, отметил Дмитрий Калинин. Средняя стоимость лифтового оборудования в сегменте масс-маркет в Санкт-Петербурге составляет около 1,8 млн руб. Обычно это лифты OTIS, Щербинского лифтостроительного завода, реже Карачаровского механического завода. В более высоких классах недвижимости представлены лифты зарубежных производителей — KONE, Schindler и ряда других — со стоимостью в среднем от 2,2 млн руб.



— По нашей оценке, стоимость лифтового оборудования с учетом монтажа составляет около 3–4% в общем объеме затрат на строительство объекта, — добавил он.

— Основной объем зарубежных лифтов поставляется из Китая, также из Кореи, Турции, Греции и уже значительно меньшие поставки из других европейских стран, — добавила Наталья Ершова. — Как правило, зарубежные лифты отличаются от отечественных более современным оснащением. Кроме того, для лифтов от европейских производителей требуются шахты с меньшими габаритами (более узкие, с меньшими последними этажами и приямками). Такие лифты, как KONE и Schindler, являются признанными лидерами по качеству и технологичности продукции, за ними идут Otis и другие. Среди отечественных лифтов я бы выделила лифты под маркой VEK. Наибольшее же распространены среди отечественных и относимых к ним лифтов, безусловно, Щербинский и Могилевский заводы.

— Компания «КВС» уже много лет сотрудничает с немецким брендом лифтов Steimberg, — рассказала Анжелика Альшаева. — За годы работы ни у нас, ни у жителей наших домов не было никаких замечаний к качеству. Еще одна причина, по которой мы работаем с брендом, — возможность реализовать интересные дизайнерские решения. Во всех жилых комплексах «КВС» кабины отличаются оформлением — они украшены изображениями в тематике проекта. Например, в ЖК «Любоград» в лифтах можно будет увидеть фотографии березовой рощи или хвойного леса.



Игорь Белов отметил основными отличиями иностранных и отечественных лифтов материалы и конструкции, их надежность и вариативность отделки кабин.

— Есть местные производства, отечественные марки на импортных комплектующих, полностью иностранные производства или иностранные производства с заводами для сборки в России, — уточнил он. — Последние, как правило, предпочтительней, потому как являются компромиссным решением, предлагая финансово более выгодный продукт и сервис.

По словам Натальи Кукушкиной, эталоном лифтов считается Otis — самая старинная фирма-производитель лифтов, под их кабины спроектировано большинство лифтовых шахт в современных домах. В последние пару лет стали развиваться и наши производители. В частности, Щербинский лифтостроительный завод сменил всю модельную линейку, закупил новые комплектующие и готов составить Otis конкуренцию.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»