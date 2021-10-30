В БДТ расскажут сказку о встрече со Смертью

30 октября на сцене Каменноостровского театра состоится премьера спектакля «Черная скрипочка». Выпускник режиссерской мастерской Андрея Могучего Фамил Джавадов выбрал для постановки сказку шведского писателя Ульфа Старка, которого называют наследником Ханса Кристиана Андерсена и Астрид Линдгрен. Старк рассказывает грустные истории, говорит о неизбежном, при этом легко обращаясь с тяжелыми и сложными темами.



Герои «Скрипочки» – мальчик Улаф и девочка Сара, брат и сестра. Однажды Сара тяжело заболела и чтобы как-то развлечься, попросила брата сыграть на инструменте, доставшимся от отца. Улаф сперва не решается взять скрипку в руки, но, в конце концов, соглашается. Во время исполнения детям является Смерть и мальчик вступает с ней в поединок.

