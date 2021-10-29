Волонтеры привели в порядок Петергоф

Несмотря на непростые погодные условия, в акции решили участвовать сотрудники более чем 10 компаний. Они собрали листву, посадили ели и даже успели покормить птиц и белок. По традиции в мероприятии полезное сочеталось с приятным: познавательным бонусом для волонтеров стала экскурсия в «Особую кладовую» Петергофского дворца.



Компании, чьи сотрудники участвуют в волонтерском движении, делают все, чтобы творить добро можно было с комфортом. Ресурсы работодателя оказываются весьма кстати, когда требуется предоставить транспорт, снабдить людей нужными инструментами и питанием. Октябрьская акция не стала исключением. «Сухим пайком», горячим чаем и кофе добровольцев обеспечивали KFC, «Лента» и REDMOND, а инвентарем и средствами индивидуальной защиты — МТС и «Леруа Мерлен».

