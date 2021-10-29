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Волонтеры привели в порядок Петергоф

Шторм не смог остановить добровольцев, которые в минувшую пятницу отправились благоустраивать Нижний парк знаменитого музея-заповедника. Работы проводились под эгидой Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в рамках проекта «Волонтеры Петергофа».

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Несмотря на непростые погодные условия, в акции решили участвовать сотрудники более чем 10 компаний. Они собрали листву, посадили ели и даже успели покормить птиц и белок. По традиции в мероприятии полезное сочеталось с приятным: познавательным бонусом для волонтеров стала экскурсия в «Особую кладовую» Петергофского дворца.

Компании, чьи сотрудники участвуют в волонтерском движении, делают все, чтобы творить добро можно было с комфортом. Ресурсы работодателя оказываются весьма кстати, когда требуется предоставить транспорт, снабдить людей нужными инструментами и питанием. Октябрьская акция не стала исключением. «Сухим пайком», горячим чаем и кофе добровольцев обеспечивали KFC, «Лента» и REDMOND, а инвентарем и средствами индивидуальной защиты — МТС и «Леруа Мерлен».

Елена Киянова, председатель регионального представительства НСКВ, дала высокую оценку проекту «Волонтеры Петергофа». Елена подчеркнула, что он вносит важный вклад в сохранение исторического облика особо ценного памятника российской культуры и помогает сохранить экологический баланс уникального объекта.

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