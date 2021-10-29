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Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России по футболу в Instagram. Ранее его не вызвали для подготовки к ноябрьским матчам

Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России по футболу в Instagram

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России по футболу в Instagram. Когда конкретно он это сделал — неизвестно. СМИ обратили на это внимание 29 октября.

На данный момент спортсмен подписан на 118 пользователей, среди которых — актеры, писатели, журналисты и другие публичные люди. Самого Дзюбу «фоловят» 1,2 миллиона человек.

Ранее 29 октября Артем Дзюба установил рекорд чемпионата России по числу забитых мячей. В матче против «Динамо» он забил 144-й гол в карьере и обошел бывшего форварда «Ротора» Олега Веретенникова.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 25 октября огласил список футболистов, вызванных для подготовки к ноябрьским матчам квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре. Артема Дзюбы там не оказалось.

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Комментарии (2)

260569221
А футбольная сборная России отписалась от Артема Дзюбы
Ref
Хреново когда конфликт тренера с игроком ставится выше интересов сборной страны...
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