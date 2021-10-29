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Действующий чемпион St. Petersburg Open Андрей Рублев выбыл из дальнейшей борьбы за титул. Россиян в турнире не осталось

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Голландский теннисист Ботик ван де Зандшульп, пробившийся в основу из квалификации, победил действующего чемпиона турнира в Санкт-Петербурге Андрея Рублёва в двух сетах 6:3, 6:4.

«Нельзя сказать, что он доставлял какие-то неудобства. Ботик провел хороший матч на максимуме своих возможностей, а я просто играл, и этого было недостаточно, чтобы выиграть. У меня были шансы, были моменты, я даже вел с брейком, но в решающий момент он сыграл лучше», — прокомментировал 29 октября свою неудачу Рублев.

После его поражения россиян в петербургском турнире больше не осталось.

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