Действующий чемпион St. Petersburg Open Андрей Рублев выбыл из дальнейшей борьбы за титул. Россиян в турнире не осталось

Голландский теннисист Ботик ван де Зандшульп, пробившийся в основу из квалификации, победил действующего чемпиона турнира в Санкт-Петербурге Андрея Рублёва в двух сетах 6:3, 6:4.
«Нельзя сказать, что он доставлял какие-то неудобства. Ботик провел хороший матч на максимуме своих возможностей, а я просто играл, и этого было недостаточно, чтобы выиграть. У меня были шансы, были моменты, я даже вел с брейком, но в решающий момент он сыграл лучше», — прокомментировал 29 октября свою неудачу Рублев.
После его поражения россиян в петербургском турнире больше не осталось.