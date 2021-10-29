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СКА поддержал «Зенит» и тоже обыграл «Динамо»

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 29 октября в Москве.

Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2.

Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (1 и 29 минуты), Артем Швец-Роговой (4).

У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский (12) и Андрей Сергеев (53 — в большинстве).

Благодаря этой победе СКА закрепился с 37 очками на первом месте в Западной конференции. Ближайший преследователь, «Йокерит», отстал на пять очков.

Следующий матч петербургский клуб проведет 2 ноября против магнитогорского «Металлурга».

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