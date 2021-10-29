СКА поддержал «Зенит» и тоже обыграл «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 29 октября в Москве.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2.
Голы за СКА забили Андрей Кузьменко (1 и 29 минуты), Артем Швец-Роговой (4).
Кузя и его телохранители 😎3:1! pic.twitter.com/duzn5bRNSo— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 29, 2021
У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский (12) и Андрей Сергеев (53 — в большинстве).
Благодаря этой победе СКА закрепился с 37 очками на первом месте в Западной конференции. Ближайший преследователь, «Йокерит», отстал на пять очков.
Следующий матч петербургский клуб проведет 2 ноября против магнитогорского «Металлурга».