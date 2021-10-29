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МИД РФ: Вашингтон потребовал высылки 55 российских дипломатов

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Вашингтон потребовал, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ и консульств покинули США в ближайшие месяцы. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, обстановка на дипломатическом фронте усугубится.

«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород — это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях», — заявила Захарова 29 октября.

Представитель МИД России добавила, что Вашингтон раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников загранучреждений, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Захарова уточнила, что у американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.

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Комментарии (20)

Piter Russo
Да пофиг, одного консула оставьте и все, а дип.миссию увеличивайте в мексике и канаде...
Дядя Бо
Российские пенсионеры с гневом встретили этот демарш заокеанской буржуазии!
ДуремарСПб.
Захарова,диалог и взаимоуважение,три слова которые не могут встретится в одном абзаце.
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