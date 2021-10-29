Попова рассказала о приехавших из-за границы среди заболевших COVID-19

Удельный вес положительных тестов на COVID-19 среди тех, кто приезжает из-за рубежа, не превышает 1%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Она также выразила уверенность, что нерабочие дни помогут снизить заболеваемость коронавирусом.