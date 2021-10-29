Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо».

Перед матчем 13 тура «Зенит» столкнулся с ворохом кадровых проблем. Малком продолжает восстанавливаться (слухи гласят, что бразильца берегут к матчу против «Ювентуса» в Турине). Травмирован Далер Кузяев. В игре против «Спартака» повреждение задней поверхности бедра получил Дуглас Сантос. Данил Круговой простудился (минус два левых защитника, на секундочку). В итоге на матч против «Динамо» команда Сергея Семака вышла с рекордно маленькой заявкой: в запасе оказались вратари Михаил Кержаков и Дэвид Бязров, перспективный защитник Данила Хотулев, полузащитники Кирилл Кравцов и Даниил Кузнецов; из обстрелянных полевых — только Александр Ерохин и Артем Дзюба.
Стартовый состав получился следующим: Станислав Крицюк в воротах; оборона: Алексей Сутормин справа, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (100-ый матч для украинца за «Зенит»), Вячеслав Караваев вынужденно слева; в полузащите Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой; единственный форвард — Сердар Азмун.
«Зенит» начал быстро: счет в матче уже на 8 минуте открыл Клаудиньо. Надо отметить, что и до взятия ворот петербургский клуб играл в охотку, отбирал мяч на чужой половине поля, создавал подходы, интересно разыграл первый угловой.
Вираж отреагировал на взятие ворот классическим для этого противостояния зарядом на тему важности вовремя выносить отходы. Отдельно отметим иезуитское чувство юмора руководства «Зенита», которое в день игры с «Динамо» устроило на «Газпром Арене» акцию по раздельному сбору мусора. В петербургском клубе давно следят за проблемами экологии.
«Динамо» второй год тренирует молодой специалист из Германии Сандро Шварц — представитель поколения так называемых лэп-топ тренеров. Надо отдать должное гостям из Петровского парка, где согласно фанатскому фольклору горит маяк, Шварц за время работы в московском клубе сумел построить молодую яркую команду. В атаке интересно смотрятся Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулев. Летом в Москву из Казани перебрался Денис Макаров, забивший в ворота «Зенита» лучший гол прошлого чемпионата. Столичные инсайдеры отмечают, что прогресс «Динамо», которое совсем недавно петербургский клуб выбивал из элитного дивизиона, связан с предстоящим столетним юбилеем: в 2023 году Всесоюзному Общество «Динамо» 100 лет.
На «Газпром Арене» под закрытой крышей встречались команды, которые провели интересные выходные. «Динамо» в последних двух играх накидало 7 мячей «Химкам» и «Оренбургу» (в Кубке России). «Зенит» в минувшее воскресенье рекордом помог отпраздновать столетие «Спартаку» и перед пятничной игрой опережал гостей всего на 3 очка. Болельщики ждали продолжения рейв-монтажа, но в первом тайме обманулись. После гола Клаудиньо «Зенит» стал играть прагматично по счету. Если хотите — солидно. На 36 минуте мог забивать Азмун, но блестяще сыграл голкипер «Динамо» Антон Шунин, ногой переведя мяч на угловой.
Начало второго тайма осталось откровенно за «Динамо». Гости четко прессинговали, «Зенит» же выглядел опасно самоуспокоенным. На 54 минуте гости максимально приблизились к взятию ворот Крицюка: удар головой голкипер отразил уж в совсем диком прыжке, Ракицкий разрядил обстановку. Казалось, эпизод заигран, но неожиданно в ход событий вмешался главный арбитр Сергей Карасев. Любитель очень тяжелой музыки внезапно показал на точку: на повторе удалось разглядеть, что перед сейвом Крицюка мяч попал в отставленную руку Караваева, проигравшего верховую борьбу. Консультаций с коллегами по ВАР не понадобилось, Карасев был уверен в своем решении.
Даниил Фомин был однозначен с точки и сравнял счет. Отдельный вопрос: правомочность назначения 11-метрового. За последние два года специалисты и болельщики окончательно запутались в трактовках игры рукой. Этот эпизод мягко скажем на пользу не пошел: в предыдущем туре в аналогичном моменте ЦСКА пенальти в свои ворота не получил.
На 63 минуте «Динамо» могло выйти вперед — удар пришелся выше ворот. Тренерский штаб «Зенита» отреагировал заменой — у кромки поля появился Дзюба. Но «Зенит» вернул статус-кво и без участия дополнительного форварда: изящная комбинация закончилась передачей Азмуна на третьего, и Вендел четкой дугой с линии штрафной отправил мяч над ушами Шунина.
На 69 минутке футбольный день эколога продолжился. Азмун заработал угловой, Ракицкий, который явно не хотел свой сотый матч за «Зенит» проводить в миноре, подал четко, иранец пробил, Шунин оформил суперсейв, но первым к добиванию успел Дзюба — и опять гол первым касанием. Теперь уж нападающий «Зенита» точно обогнал рекордсмена российской лиги по числу забитых голов Олега Веретенникова: гол в ворота «Динамо» стал для Артема 144-ым.
После третьего гола «Зенит» начался заниматься привычным делом последней недели октября — доминированием. Команда Семака была прекрасна и в прессинге, и в контроле мяча, и в отборах, и в созидании. Блистал Азмун. На 80 минуте Клаудиньо звонко шлепнул в крестовину. Пас иранца Дзюбе на пустые ворота из последних сил прервал защитник «Динамо». На последние 10 минут на поле вышел Ерохин (вместо Клаудиньо).
На 85 минуте Барриос заработал штрафной прямо по центру ворот гостей. Вираж рявкнул: «Ракицкий - гол». Защитник не подвел и аккуратно переправил мяч в девятку Шунину. Вираж взревел. Всего на матче присутствовало 18190 болельщиков. Приятная пандемийная стабильность.
На последние минуты Семак выпустил всех полевых, кто остался в лавке: Кузнецова (вместо Сутормина), Кравцова (вместо Барриоса), Хотулева (вместо Клаудиньо). Азмун тем временем чуть не забил пятый.
После матча открылся ящик прямой речи. Оказалось, что когда Дзюба забил и отпраздновал, он крикнул в адрес скамейке что-то в духе «Я тут должен быть». Добавив пару важных корней из русского языка. После матча Семак спокойно ответил: «Я не слышал. Решение о стартовом составе принимает главный тренер». Шварц рассказал, что «Динамо» в кубке в Оренбурге пробежало 120 километров. Аршавин обратил внимание на мастерство футболистов «Зенита».
Твиттер петербуржцев подвел черту неделе: «Петербург-Москва 11:2».
Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»