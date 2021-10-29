Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо».

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Перед матчем 13 тура «Зенит» столкнулся с ворохом кадровых проблем. Малком продолжает восстанавливаться (слухи гласят, что бразильца берегут к матчу против «Ювентуса» в Турине). Травмирован Далер Кузяев. В игре против «Спартака» повреждение задней поверхности бедра получил Дуглас Сантос. Данил Круговой простудился (минус два левых защитника, на секундочку). В итоге на матч против «Динамо» команда Сергея Семака вышла с рекордно маленькой заявкой: в запасе оказались вратари Михаил Кержаков и Дэвид Бязров, перспективный защитник Данила Хотулев, полузащитники Кирилл Кравцов и Даниил Кузнецов; из обстрелянных полевых — только Александр Ерохин и Артем Дзюба.



Стартовый состав получился следующим: Станислав Крицюк в воротах; оборона: Алексей Сутормин справа, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (100-ый матч для украинца за «Зенит»), Вячеслав Караваев вынужденно слева; в полузащите Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой; единственный форвард — Сердар Азмун.

«Зенит» начал быстро: счет в матче уже на 8 минуте открыл Клаудиньо. Надо отметить, что и до взятия ворот петербургский клуб играл в охотку, отбирал мяч на чужой половине поля, создавал подходы, интересно разыграл первый угловой.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вираж отреагировал на взятие ворот классическим для этого противостояния зарядом на тему важности вовремя выносить отходы. Отдельно отметим иезуитское чувство юмора руководства «Зенита», которое в день игры с «Динамо» устроило на «Газпром Арене» акцию по раздельному сбору мусора. В петербургском клубе давно следят за проблемами экологии.

«Динамо» второй год тренирует молодой специалист из Германии Сандро Шварц — представитель поколения так называемых лэп-топ тренеров. Надо отдать должное гостям из Петровского парка, где согласно фанатскому фольклору горит маяк, Шварц за время работы в московском клубе сумел построить молодую яркую команду. В атаке интересно смотрятся Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулев. Летом в Москву из Казани перебрался Денис Макаров, забивший в ворота «Зенита» лучший гол прошлого чемпионата. Столичные инсайдеры отмечают, что прогресс «Динамо», которое совсем недавно петербургский клуб выбивал из элитного дивизиона, связан с предстоящим столетним юбилеем: в 2023 году Всесоюзному Общество «Динамо» 100 лет.



На «Газпром Арене» под закрытой крышей встречались команды, которые провели интересные выходные. «Динамо» в последних двух играх накидало 7 мячей «Химкам» и «Оренбургу» (в Кубке России). «Зенит» в минувшее воскресенье рекордом помог отпраздновать столетие «Спартаку» и перед пятничной игрой опережал гостей всего на 3 очка. Болельщики ждали продолжения рейв-монтажа, но в первом тайме обманулись. После гола Клаудиньо «Зенит» стал играть прагматично по счету. Если хотите — солидно. На 36 минуте мог забивать Азмун, но блестяще сыграл голкипер «Динамо» Антон Шунин, ногой переведя мяч на угловой.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Начало второго тайма осталось откровенно за «Динамо». Гости четко прессинговали, «Зенит» же выглядел опасно самоуспокоенным. На 54 минуте гости максимально приблизились к взятию ворот Крицюка: удар головой голкипер отразил уж в совсем диком прыжке, Ракицкий разрядил обстановку. Казалось, эпизод заигран, но неожиданно в ход событий вмешался главный арбитр Сергей Карасев. Любитель очень тяжелой музыки внезапно показал на точку: на повторе удалось разглядеть, что перед сейвом Крицюка мяч попал в отставленную руку Караваева, проигравшего верховую борьбу. Консультаций с коллегами по ВАР не понадобилось, Карасев был уверен в своем решении.



Даниил Фомин был однозначен с точки и сравнял счет. Отдельный вопрос: правомочность назначения 11-метрового. За последние два года специалисты и болельщики окончательно запутались в трактовках игры рукой. Этот эпизод мягко скажем на пользу не пошел: в предыдущем туре в аналогичном моменте ЦСКА пенальти в свои ворота не получил.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На 63 минуте «Динамо» могло выйти вперед — удар пришелся выше ворот. Тренерский штаб «Зенита» отреагировал заменой — у кромки поля появился Дзюба. Но «Зенит» вернул статус-кво и без участия дополнительного форварда: изящная комбинация закончилась передачей Азмуна на третьего, и Вендел четкой дугой с линии штрафной отправил мяч над ушами Шунина.

На 69 минутке футбольный день эколога продолжился. Азмун заработал угловой, Ракицкий, который явно не хотел свой сотый матч за «Зенит» проводить в миноре, подал четко, иранец пробил, Шунин оформил суперсейв, но первым к добиванию успел Дзюба — и опять гол первым касанием. Теперь уж нападающий «Зенита» точно обогнал рекордсмена российской лиги по числу забитых голов Олега Веретенникова: гол в ворота «Динамо» стал для Артема 144-ым.



После третьего гола «Зенит» начался заниматься привычным делом последней недели октября — доминированием. Команда Семака была прекрасна и в прессинге, и в контроле мяча, и в отборах, и в созидании. Блистал Азмун. На 80 минуте Клаудиньо звонко шлепнул в крестовину. Пас иранца Дзюбе на пустые ворота из последних сил прервал защитник «Динамо». На последние 10 минут на поле вышел Ерохин (вместо Клаудиньо).



Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На 85 минуте Барриос заработал штрафной прямо по центру ворот гостей. Вираж рявкнул: «Ракицкий - гол». Защитник не подвел и аккуратно переправил мяч в девятку Шунину. Вираж взревел. Всего на матче присутствовало 18190 болельщиков. Приятная пандемийная стабильность.

На последние минуты Семак выпустил всех полевых, кто остался в лавке: Кузнецова (вместо Сутормина), Кравцова (вместо Барриоса), Хотулева (вместо Клаудиньо). Азмун тем временем чуть не забил пятый.

После матча открылся ящик прямой речи. Оказалось, что когда Дзюба забил и отпраздновал, он крикнул в адрес скамейке что-то в духе «Я тут должен быть». Добавив пару важных корней из русского языка. После матча Семак спокойно ответил: «Я не слышал. Решение о стартовом составе принимает главный тренер». Шварц рассказал, что «Динамо» в кубке в Оренбурге пробежало 120 километров. Аршавин обратил внимание на мастерство футболистов «Зенита».



Твиттер петербуржцев подвел черту неделе: «Петербург-Москва 11:2».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»