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«Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался на шесть очков

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 29 октября. Петербуржцы выиграли со счетом 4:1.

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Голы за «Зенит» забили Клаудиньо (8 минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). Динамовцы ответили на это единственным мячом Даниила Фомина с пенальти на 56 минуте.

Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от идущего вторым «Динамо» на шесть очков.

Следующий матч петербуржцы проведут 2 ноября в Турине против «Ювентуса».

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Комментарии (7)

mavar
Мусор - свалку истории...
aikole
И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!
ДуремарСПб.
Бразилец,бразилец,драчун,украинец.
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