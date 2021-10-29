«Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался на шесть очков

Голы за «Зенит» забили Клаудиньо (8 минута), Вендел (66), Артем Дзюба (69) и Ярослав Ракицкий (85). Динамовцы ответили на это единственным мячом Даниила Фомина с пенальти на 56 минуте.
Клаудиньо становится специалистом по голам в ворота московских команд. В прошлом туре он огорчил «Спартак», в этом от него уже пострадало «Динамо» 😱— Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021
Что будет после перерыва? Смотри на Матч ТВ:https://t.co/5sxwGIabTt pic.twitter.com/EPW7ih8Ycv
Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от идущего вторым «Динамо» на шесть очков.
Следующий матч петербуржцы проведут 2 ноября в Турине против «Ювентуса».