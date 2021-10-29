«Эти люди издевались надо мной». Екатеринбурженка рассказала, что в аэропорту ее избил пьяный попутчик

«Я себя очень плохо чувствовала, было низкое давление. Когда зашла в самолет, попросила помощи. Мне таблетку не дали, но вызвали врача. От помощи врача я отказалась, чтобы не задерживать рейс. Бортпроводник Руслан и еще одна девушка были в курсе этой ситуации. Но во время полета ко мне никто не подошел, — пояснила Наталия. — А дальше происходил ужас. Невероятно пьяные люди разгуливали по салону с бутылками и без масок. Они пили очень много», — рассказала екатеринбурженка.

Как сообщило 29 октября издание E1.RU, девушка вылетела из турецкого города вечером 27 октября. Тогда, вспомнила пострадавшая, она плохо себя чувствовала из-за низкого давления.

Екатеринбурженка Наталия рассказала, что в аэропорту Кольцово ее избил пьяный мужчина. Конфликт начался в салоне самолета Nordwind Airlines, летевшего из Стамбула.

Наталия сделала компании замечание и объяснила, что хочет спать. После чего, по ее словам, мужчины начали угрожать ей физической расправой. Пострадавшая попросила бортпроводников пересадить ее на другое место, однако навстречу ей не пошли.



«Я два часа истерично рыдала на кресле, но никто не предложил помощь. Эти люди издевались надо мной, подходили ко мне, орали мне в ухо, дергали кресло. При выходе из зоны таможни эти пьяные люди меня избили», — заявила девушка.



Как утверждает Наталия, в аэропорту один из недавних неприятных знакомых нанес ей удар по губам.

