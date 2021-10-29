Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире. Стоимость акций Apple упала

Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире. Акции разработчика программного обеспечения на торгах подскочили более чем на 1%.
Как обратило внимание издание Yahoo News 29 октября, общая капитализация Microsoft достигла 2,46 триллиона долларов. При этом акции Apple упали примерно на 4%, стоимость компании из-за этого снизилась до 2,41 триллиона долларов.
Рост акций Microsoft происходит на фоне недавно опубликованного отчета за последний квартал: прибыль компании стала рекордной за все время ее существования. Согласно прогнозам аналитиков, до конца года результаты улучшатся за счет быстро развивающегося облачного бизнеса.
За последние десять лет Microsoft несколько раз обгоняла Apple в списке наиболее дорогих компаний, и каждый раз это длилось незначительное время. В последний раз такое происходило летом 2020-го.