Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире. Стоимость акций Apple упала

Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире. Акции разработчика программного обеспечения на торгах подскочили более чем на 1%.



Как обратило внимание издание Yahoo News 29 октября, общая капитализация Microsoft достигла 2,46 триллиона долларов. При этом акции Apple упали примерно на 4%, стоимость компании из-за этого снизилась до 2,41 триллиона долларов.



Рост акций Microsoft происходит на фоне недавно опубликованного отчета за последний квартал: прибыль компании стала рекордной за все время ее существования. Согласно прогнозам аналитиков, до конца года результаты улучшатся за счет быстро развивающегося облачного бизнеса.

