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Оборот розничной торговли в России вырос в сентябре на 5,6% по сравнению с прошлым годом

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Российские ретейлеры заработали в сентябре 2021 года 3,4 трлн рублей, что на 5,6% больше, чем в сентябре 2020 года (в сопоставимых ценах). Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 29 октября.

Траты россиян выросли даже по сравнению с допандемийным уровнем. По сравнению с сентябрем 2019 года оборот розничной торговли вырос на 4,3% в сопоставимых ценах.

За девять месяцев выручки ретейлеров увеличились на 8,4% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.

Оборот общественного питания вырос к сентябрю 2020 года на 13,6% в сопоставимых ценах и составил 176,3 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года рестораны заработали 1,35 трлн рублей, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но в сравнении с 2019 годом оборот общественного питания по-прежнему показывает снижение результатов (-2,1% в сентябре).

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