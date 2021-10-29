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Путин поручил Мурашко и его замам отправиться на ковидную передовую

Президент поручил главе Минздрава и заместителям поехать в самые ковидные регионы

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Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его замам отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по ковиду — для оказания помощи медицинскому персоналу. Об этом 29 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — сказал он.

Напомним, что в России за последние сутки выявили почти 40 тысяч случаев коронавируса.

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Комментарии (10)

Иванов Ив Ив
Вот те, бабушка, и Юрьев день!
Кормилец-батюшка дохтора послал.
Денеб
Вперёд, орлы! А я - за вами..... Из бункера послежу.....
ivan5_5e4d10fe646f6
Тапками их на местах не закидают кланы медицинские ?
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