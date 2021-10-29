Путин поручил Мурашко и его замам отправиться на ковидную передовую

Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его замам отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией по ковиду — для оказания помощи медицинскому персоналу. Об этом 29 октября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — сказал он.

