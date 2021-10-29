В Подмосковье приговорили к колонии троих бывших полицейских, до смерти избивших отца чемпиона ММА

Орехово-Зуевский горсуд признал троих бывших полицейских виновными в избиении до смерти уроженца Дагестана. Они получили от семи до девяти лет колонии строгого режима, сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Подмосковья.



Суд установил, что апрельским вечером в 2019 году эти трое избили мужчину на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. Уроженец Дагестана скончался в больнице от полученных травм.



Бывших полицейских признали виновными в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Приговор в законную силу еще не вступил.

