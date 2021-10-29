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В Подмосковье приговорили к колонии троих бывших полицейских, до смерти избивших отца чемпиона ММА

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Орехово-Зуевский горсуд признал троих бывших полицейских виновными в избиении до смерти уроженца Дагестана. Они получили от семи до девяти лет колонии строгого режима, сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Суд установил, что апрельским вечером в 2019 году эти трое избили мужчину на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. Уроженец Дагестана скончался в больнице от полученных травм.

Бывших полицейских признали виновными в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Приговор в законную силу еще не вступил.

«Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова — к 7 годам лишения свободы, Попова — к 8 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. По иску потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали ранее СМИ, жертвой был 46-летний Сулли Юнусилау — отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау.

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Комментарии (3)

Денеб
Вся наша жизнь - это постоянный бой... Без правил......
angel of death
опять эти "бывшие полицейские"... не пора ли снова проводить переаттестацию и реформировать ведомтсво?
265984735
Сначала удивился: неужели «Фонтанка» взяла на работу грамотного журналиста, который знает правила русского языка и умеет склонять топонимы на -о.
Но потом понял, что новость скопирована с федерального ресурса (где, как раз, грамотные журналисты и работают), просто журналист «Фонтанки» не знает город Орехово-Зуево и не изменил склонение топонима на свой безграмотный вкус.
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