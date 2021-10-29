В Подмосковье приговорили к колонии троих бывших полицейских, до смерти избивших отца чемпиона ММА

Орехово-Зуевский горсуд признал троих бывших полицейских виновными в избиении до смерти уроженца Дагестана. Они получили от семи до девяти лет колонии строгого режима, сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Суд установил, что апрельским вечером в 2019 году эти трое избили мужчину на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. Уроженец Дагестана скончался в больнице от полученных травм.
Бывших полицейских признали виновными в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Приговор в законную силу еще не вступил.
«Суд приговорил Блинова к 9 годам лишения свободы, Шишканова — к 7 годам лишения свободы, Попова — к 8 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. По иску потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщали ранее СМИ, жертвой был 46-летний Сулли Юнусилау — отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау.