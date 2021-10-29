У метро «Пионерская» в Петербурге возник серьезный затор. Очевидцы винят сломанный трамвай, ГЭТ — час пик

Фотографиями с места затора поделилась участница группы «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» Ольга. По ее словам, машины встали вплотную друг к другу на ближайшем перекрестке.

В комментариях к записи в группе пользователи соцсети отметили, что затор образовался приблизительно в 16 часов. Некоторые отметили, что вблизи ТРК «Сити Молл» случилась авария с участием трамвая.



В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что все трамваи исправны, поломок зарегистрировано не было. Возникшую пробку на предприятии объяснили часом пиком.

