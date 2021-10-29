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У метро «Пионерская» в Петербурге возник серьезный затор. Очевидцы винят сломанный трамвай, ГЭТ — час пик

Большая пробка сформировалась у метро «Пионерская» в Петербурге вечером 29 октября

Близ станции метро «Пионерская» в Петербурге, по словам очевидцев, сломался трамвай. Транспортное средство, рассказали жители, стало преградой для остальных автомобилей и повлияло на возникновение серьезной пробки.

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Фотографиями с места затора поделилась участница группы «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» Ольга. По ее словам, машины встали вплотную друг к другу на ближайшем перекрестке.

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В комментариях к записи в группе пользователи соцсети отметили, что затор образовался приблизительно в 16 часов. Некоторые отметили, что вблизи ТРК «Сити Молл» случилась авария с участием трамвая.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что все трамваи исправны, поломок зарегистрировано не было. Возникшую пробку на предприятии объяснили часом пиком.

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По данным «Яндекс.Карт», Богатырский и Коломяжский проспект «покраснели», машины стоят и на проспекте Испытателей.

Ранее «Фонтанка» писала, что вечером 29 октября дороги в городе перед нерабочей неделей встали в 9-балльных пробках.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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