Как перед праздниками. Дороги Петербурга перед нерабочей неделей встали в 9-балльных пробках

К вечернему часу пик загруженность дорог в Петербурге выросла до 9 баллов. Такие пробки в городе бывают, например, перед праздничными выходными.



Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», в 17:24 пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов — почти максимума. Это на 2 балла больше обычной загруженности петербургских улиц в пятницу вечером. Наиболее плотно сейчас в центре и на Петроградской стороне. Сильно загружены также Кадетская линия, набережная Обводного канала в центре, Пироговская набережная, дороги в районе метро «Выборгская» и «Пионерская».