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Как перед праздниками. Дороги Петербурга перед нерабочей неделей встали в 9-балльных пробках

На дорогах Петербурга собрались 9-балльные пробки

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К вечернему часу пик загруженность дорог в Петербурге выросла до 9 баллов. Такие пробки в городе бывают, например, перед праздничными выходными.

Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», в 17:24 пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов — почти максимума. Это на 2 балла больше обычной загруженности петербургских улиц в пятницу вечером. Наиболее плотно сейчас в центре и на Петроградской стороне. Сильно загружены также Кадетская линия, набережная Обводного канала в центре, Пироговская набережная, дороги в районе метро «Выборгская» и «Пионерская».

На юге КАД между Пулковским шоссе и Софийской улицей наблюдаются пробки в обе стороны, а на востоке из-за ДТП встало внутреннее кольцо от Шафировского проспекта до Заневки.

Напомним, что завтра, 30 октября, начинаются нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Вот кто все эти эффективные (дефективные) менеджеры, которые уже в 15:30-16:00 едут домой. У них у всех рабочий день начинаетсч в 6 утра или продолжительность рабочего дня 5-6 часов?Что за народ стоИт в пробках в это время? Чем таким полезным они занимаются? И карантин не причём, если что.
angel of death
да у нас каждый день кусок Невского и Лиговского стоит - в районе площади Восстания...
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