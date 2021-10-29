FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Классно передана атмосфера средневековья». Зрителей возмутил трейлер второго сезона «Ведьмака»

0
Печать

На канале Netflix Russia 29 октября выложили трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». «Судьба — это монстр», — гласит предуведомление.

Наибольшего числа комментариев, однако, удостоился не видеоряд, а саунтрек ролика.

«Мне одному кажется, что саундтрек как-то не вяжется с трейлером? Похоже, что звуковое сопровождение от Форсажа 10» «Кому в голову приходит в такие трейлеры пихать рэпчик? Ну, серьёзно?...» «Надеюсь, хип-хопа в самом сериале не будет» «Ну и безвкусица» «Классно передана атмосфера средневековья», — иронично оценили зрители.

Автор: Netflix Russia/YouTube

Премьера второго сезона сериала «Ведьмак», основанного на цикле произведений Анджея Сапковского, запланирована на 17 декабря 2021 года. Действие картины происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу позднего Средневековья. В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон сериала.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний