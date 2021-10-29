«Классно передана атмосфера средневековья». Зрителей возмутил трейлер второго сезона «Ведьмака»

На канале Netflix Russia 29 октября выложили трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». «Судьба — это монстр», — гласит предуведомление.
Наибольшего числа комментариев, однако, удостоился не видеоряд, а саунтрек ролика.
«Мне одному кажется, что саундтрек как-то не вяжется с трейлером? Похоже, что звуковое сопровождение от Форсажа 10» «Кому в голову приходит в такие трейлеры пихать рэпчик? Ну, серьёзно?...» «Надеюсь, хип-хопа в самом сериале не будет» «Ну и безвкусица» «Классно передана атмосфера средневековья», — иронично оценили зрители.
Автор: Netflix Russia/YouTube
Премьера второго сезона сериала «Ведьмак», основанного на цикле произведений Анджея Сапковского, запланирована на 17 декабря 2021 года. Действие картины происходит в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу позднего Средневековья. В сентябре 2021 года был анонсирован третий сезон сериала.