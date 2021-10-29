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Жителя Дагестана наградили за спасение петербурженки от грабителей. Она так впечатлилась, что приняла ислам

Спортсмена из Дагестана наградили за спасение девушки из Петербурга 6 лет назад

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Военнослужащего и грэпплера из Дагестана Шамиля Вагабова наградили почетной грамотой Федерального агентства по делам национальностей. Поводом стало спасение жительницы Петербурга от грабителей. Интересно, что история произошла в январе 2015 года, но вспомнили о ней только сейчас. О награждении 29 октября сообщает ТАСС.

«Эта история должна стать достоянием общественности, потому что герои есть среди представителей каждой национальности в России <…> Я был рад познакомиться с таким человеком с горящими глазами, который говорит: «Да, я дагестанец, но я и русский». Именно в этом осознании есть залог крепости нашей страны. Поэтому я бы сказал, что и награда нашла своего героя, пусть и спустя несколько лет», — сказал руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Примечательно, что историю чудесного спасения петербурженки молодым человеком из Дагестана описывали только местные СМИ и паблики. На родине жертвы об этом ничего неизвестно.

Журналисты, рассказывая о спасении, отмечали, что Шамиль из Буйнакска неохотно дает комментарии. Разыскать его в Сети для беседы «Фонтанке» не удалось. У мужчины сохранилась лишь неактивная страница с аватаром, на котором изображена сигарета и растительный наркотик, а в статусе закреплено послание «Жизнь — это маленькая суета. Братишка на связи».

Сам он шесть лет назад рассказывал, что ночью шел мимо парка Победы и услышал женский крик. В темноте он рассмотрел четверых мужчин.

«Потом увидел девушку. Она лежала на полу, и один из напавших ладонью закрывал ей рот. Чтобы привлечь их внимание, подошел ближе и попросил прикурить. В ответ услышал: «Не курим»», — вспоминал Шамиль.

Через десять минут вся четверка, по словам мужчины, уже лежала на земле. Кристину (так звали жертву грабителей) он поднял и помог найти сумку, в которой лежала крупная сумма на лечение дочери. Вагабов помог женщине добраться до дома. В ответ на благодарности он лишь сказал: «Аллах тебе помог».

«Спустя какое-то время мне позвонила девушка. Это была Кристина. Она нашла мой телефон через друзей в соцсетях. Мы долго с ней говорили. Как выяснилось, весь месяц, что прошёл с того дня, она изучала ислам и готова принять веру. Она попросила помочь с обрядом. Мы пошли в мечеть, где она произнесла «шахаду». Кристина стала Софией, а её дочь Катя — Ясминой. Сейчас София замужем за мусульманином, и они вместе воспитывают 3 детей», — рассказал Шамиль.

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Комментарии (12)

Дядя Бо
Значит, это было давно –20 лет назад.
Игорь Владимирович шёл в библиотеку.
Темно.
Ночь.
А он шёл в Ленинскую библиотеку, там есть ночной отдел.
Вот.
И вдруг он увидел, как трое подонков напали на женщину.
Он, естественно вступился.
Он же занимался дзю-до...
уже тогда.
Но у одного из подонков оказался нож.
Тогда Игорь Владимирович ударил его лыжей, горной… Игорь Владимирович Цаплин занимался горными лыжами тоже… уже тогда.
Шёл с обеих тренировок.
Случайно попал креплением в висок.
Естественно, признали превышением необходимой самообороны.
Родители нападавших, оказались партийные функционеры.
На судей было оказано давление.
Знаменитое дело "пыжиковых шапок".
Потому, что на суд пришло человек 20 в тех самых, пыжиковых шапках.
(День выборов)
Роберто
Ислам приняла, потом завербуется, а дальше по известному всем сценарию…
07A
15 лет назад колонна ВВ следовала через один из аулов в Дагестане. Водитель БТР еврей сержант Х. заметил перебегавшего дорогу ребенка, остановил боевую машину и спас мальчика! Через много лет в Санкт-Петербургской синагоге Х. встретил спасенного, который рассказал, что принял веру спасителя, после того чудесного случая! Генерал Золотов дал распоряжение найти обоих и наградить!
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