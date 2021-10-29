Жителя Дагестана наградили за спасение петербурженки от грабителей. Она так впечатлилась, что приняла ислам

Военнослужащего и грэпплера из Дагестана Шамиля Вагабова наградили почетной грамотой Федерального агентства по делам национальностей. Поводом стало спасение жительницы Петербурга от грабителей. Интересно, что история произошла в январе 2015 года, но вспомнили о ней только сейчас. О награждении 29 октября сообщает ТАСС.

«Эта история должна стать достоянием общественности, потому что герои есть среди представителей каждой национальности в России <…> Я был рад познакомиться с таким человеком с горящими глазами, который говорит: «Да, я дагестанец, но я и русский». Именно в этом осознании есть залог крепости нашей страны. Поэтому я бы сказал, что и награда нашла своего героя, пусть и спустя несколько лет», — сказал руководитель ФАДН Игорь Баринов.



Примечательно, что историю чудесного спасения петербурженки молодым человеком из Дагестана описывали только местные СМИ и паблики. На родине жертвы об этом ничего неизвестно.

Журналисты, рассказывая о спасении, отмечали, что Шамиль из Буйнакска неохотно дает комментарии. Разыскать его в Сети для беседы «Фонтанке» не удалось. У мужчины сохранилась лишь неактивная страница с аватаром, на котором изображена сигарета и растительный наркотик, а в статусе закреплено послание «Жизнь — это маленькая суета. Братишка на связи».

Сам он шесть лет назад рассказывал, что ночью шел мимо парка Победы и услышал женский крик. В темноте он рассмотрел четверых мужчин.

«Потом увидел девушку. Она лежала на полу, и один из напавших ладонью закрывал ей рот. Чтобы привлечь их внимание, подошел ближе и попросил прикурить. В ответ услышал: «Не курим»», — вспоминал Шамиль.

Через десять минут вся четверка, по словам мужчины, уже лежала на земле. Кристину (так звали жертву грабителей) он поднял и помог найти сумку, в которой лежала крупная сумма на лечение дочери. Вагабов помог женщине добраться до дома. В ответ на благодарности он лишь сказал: «Аллах тебе помог».

