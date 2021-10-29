Новорожденный умер от коронавируса в Ереване

Одномесячный ребенок, заразившийся коронавирусом, умер в Ереване. Об этом 29 октября в своем Facebook сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.



Она уточнила, что ребенка доставили в больницу 19 октября, 26 числа его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. 29-го утром он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан».



«Прислушайтесь к специалистам, сделайте прививку и защитите членов своей семьи от этой болезни», — подытожила Даниелян.

