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Новорожденный умер от коронавируса в Ереване

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Одномесячный ребенок, заразившийся коронавирусом, умер в Ереване. Об этом 29 октября в своем Facebook сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

Она уточнила, что ребенка доставили в больницу 19 октября, 26 числа его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. 29-го утром он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан».

«Прислушайтесь к специалистам, сделайте прививку и защитите членов своей семьи от этой болезни», — подытожила Даниелян.

В Армении выявили за весь период пандемии 304 546 случаев COVID-19, умерли 6 232 человека. В стране прививают от коронавируса вакцинами «Спутник V», AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.

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Комментарии (2)

angel of death
к чему всё это?
Coriander
И всё? По этому запросу ДВЕ новости одна от армянского сайта - вторая от азербайджанского. Давайте может теперь новости из ИА Панорамы печатать Фъ будет?
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