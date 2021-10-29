Новорожденный умер от коронавируса в Ереване

Одномесячный ребенок, заразившийся коронавирусом, умер в Ереване. Об этом 29 октября в своем Facebook сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
Она уточнила, что ребенка доставили в больницу 19 октября, 26 числа его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. 29-го утром он скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан».
«Прислушайтесь к специалистам, сделайте прививку и защитите членов своей семьи от этой болезни», — подытожила Даниелян.
В Армении выявили за весь период пандемии 304 546 случаев COVID-19, умерли 6 232 человека. В стране прививают от коронавируса вакцинами «Спутник V», AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.