Студенты университета им. Бонч-Бруевича пройдут стажировку в билайне

«Мы рады сотрудничеству с билайном и будем развивать всестороннее взаимодействие. Для студентов университета это создает отличные возможности — перспективы попасть на стажировку и на работу в ведущую телеком-компанию. Для нас очень важно создавать условия для качественной подготовки специалистов — от выпускников школ до инженеров и технических менеджеров, профессионалов с актуальными знаниями и навыками», — отметил ректор СПбГУТ Сергей Бачевский .

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и билайн подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь они будут создавать совместные проекты, организовывать студенческую практику, проводить профориентационные мероприятия и осуществлять информационное партнерство.

Команда билайн встретилась со студентами университета. Руководитель по взаимодействию с персоналом технических функций Мария Жарких рассказала о компании и стажерской программе для техблока: ее участники смогут принять участие в планировании новых объектов радиодоступа, сделать первые шаги в анализе качества сети. Успешно прошедшие стажировку студенты при желании продолжат работу в штате билайна.



О работе технического блока компании рассказал руководитель департамента планирования и оптимизации сети радиодоступа, выпускник факультета радиосвязи, телевидения и массовых коммуникаций СПбГУТ 2013 года Александр Бабкин. Он отметил, что центр технических компетенций билайн в Петербурге играет ключевую роль не только в регионе, но и в масштабах всей компании. Отсюда обеспечивается развитие, контроль качества и эксплуатация мобильной и фиксированной сетей оператора по всей стране.



«Сотрудничество билайн с СПбГУТ направлено на усиление инженерного направления в нашей компании. Цель, которую мы перед собой ставим, — сформировать кадровый резерв на экспертные позиции технического блока в регионе. СПбГУТ — один из крупнейших ВУЗов отрасли связи, по праву гордящийся своими выпускниками, которые оказали влияние на развитие коммуникаций в стране. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с СПбГУТ и надеемся, что оно может послужить основой для дальнейшего расширения нашей стажерской программы», — прокомментировала Мария Жарких.

