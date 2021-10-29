В Ингушетии детям до декабря запретили появляться в массовых местах

В Ингушетии ввели запрет на работу торгово-развлекательных центров и нахождения детей до 14 лет «в местах массового пребывания» до 1 декабря. Указ об этом подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.



Как пишут РИА Новости 29 октября, с 30 октября по 1 декабря в Ингушетии запрещено функционирование ТРК, детских аттракционов в закрытых помещениях и «нахождение несовершеннолетних до 14 лет в местах массового пребывания людей без сопровождения родителей».



В санатории и гостиницы Ингушетии будут заселять с ПЦР-тестами и QR-кодами. А работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет. Невакцинированным 60-летним и старше предписано соблюдать режим самоизоляции.

