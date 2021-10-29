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Полицейские задержали похитителя 14-летней девочки в Рязани. Она выпрыгнула из машины на ходу

В Рязанской области задержан похититель 14-летней девочки

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Полицейские задержали в Рязанской области подозреваемого в похищении 14-летней девочки. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Сам инцидент произошел 26 октября: девочка возвращалась из школы и шла вдоль дороги, когда незнакомый мужчина выскочил из автомобиля и начал ее душить. Она очнулась уже в багажнике его машины. Благодаря тому, что заднее сиденье было разложено, девочка смогла пробраться в салон, открыть дверь и выпрыгнуть из автомобиля.

«Для раскрытия этого дерзкого и резонансного преступления в регион были направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Во взаимодействии с коллегами из Рязани, Скопина и Ряжска они установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и разбой. В местах лишения свободы он провел более десяти лет», — говорится в сообщении МВД.

На след рецидивиста выходили несколько дней — он знал, что его ищут, и по месту жительства не появлялся, личным автомобилем не пользовался. Сегодня его удалось задержать на одной из проселочных дорог в районе села Павелец. Его доставили в региональное подразделение Следственного комитета.

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Комментарии (9)

264519491
Что происходит вообще в России?. Страшно жить и по улицам ходить..
nuga
Скопинский маньяк ?
michailPotapov
Глубинка россиянии усиленно деградирует
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