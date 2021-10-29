Полицейские задержали похитителя 14-летней девочки в Рязани. Она выпрыгнула из машины на ходу

Полицейские задержали в Рязанской области подозреваемого в похищении 14-летней девочки. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД.



Сам инцидент произошел 26 октября: девочка возвращалась из школы и шла вдоль дороги, когда незнакомый мужчина выскочил из автомобиля и начал ее душить. Она очнулась уже в багажнике его машины. Благодаря тому, что заднее сиденье было разложено, девочка смогла пробраться в салон, открыть дверь и выпрыгнуть из автомобиля.



«Для раскрытия этого дерзкого и резонансного преступления в регион были направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Во взаимодействии с коллегами из Рязани, Скопина и Ряжска они установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и разбой. В местах лишения свободы он провел более десяти лет», — говорится в сообщении МВД.

