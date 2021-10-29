Липовые права и 17 килограммов запрещенного. В Казани задержали наркокурьера из Петербурга

Казанские автоинспекторы остановили иномарку, которой управлял 33-летний петербуржец с поддельными правами. Его волнение помогло полиции понять, что это была не единственная запрещенная вещь в машине.



Как сообщает 29 октября пресс-служба МВД по региону, молодой человек сильно нервничал, поэтому инспекторы досмотрели автомобиль. В багажном отсеке для запасного колеса лежало 17 килограммов наркотического вещества.



Также выяснилось, что в июне 2019-го мужчину на 18 месяцев лишили водительских прав — за отказ от медосвидетельствования. Теперь он будет отвечать и за наркотики, и за поддельные права: по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Петербуржца заключили под стражу.

