«Синхронисты» на Hyundai и Skoda перегородили Московское шоссе в сторону Петербурга

Кроссовер и легковая встретились на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга днем 29 октября и затруднили проезд в обе стороны. Затор в сторону города растянулся на несколько километров.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Московской Славянке на М-10 столкнулись автомобили Hyundai и Skoda. Обе машины развернуло поперек дороги, и они встали параллельно друг другу с похожими повреждениями передней части справа.