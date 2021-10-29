«Синхронисты» на Hyundai и Skoda перегородили Московское шоссе в сторону Петербурга

Кроссовер и легковая встретились на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга днем 29 октября и затруднили проезд в обе стороны. Затор в сторону города растянулся на несколько километров.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Московской Славянке на М-10 столкнулись автомобили Hyundai и Skoda. Обе машины развернуло поперек дороги, и они встали параллельно друг другу с похожими повреждениями передней части справа.
О пострадавших не сообщается. В результате аварии проезд в одну сторону оказался полностью перекрыт, и другим водителям приходится объезжать по встречной полосе. «Пробка в обе стороны», — пишет участник группы Кирилл. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется более 2,5 километров.