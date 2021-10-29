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«Синхронисты» на Hyundai и Skoda перегородили Московское шоссе в сторону Петербурга

Столкновение двух машин перекрыло половину Московского шоссе в Шушарах

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15912264" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Кроссовер и легковая встретились на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга днем 29 октября и затруднили проезд в обе стороны. Затор в сторону города растянулся на несколько километров.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в Московской Славянке на М-10 столкнулись автомобили Hyundai и Skoda. Обе машины развернуло поперек дороги, и они встали параллельно друг другу с похожими повреждениями передней части справа.

О пострадавших не сообщается. В результате аварии проезд в одну сторону оказался полностью перекрыт, и другим водителям приходится объезжать по встречной полосе. «Пробка в обе стороны», — пишет участник группы Кирилл. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется более 2,5 километров.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15912264" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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