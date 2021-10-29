В Петербурге умер экс-начальник Военно-медицинской академии, бывший главный военный хирург Минобороны Борис Гайдар

С 2000 по 2007 год Борис Гайдар возглавлял Военно-медицинскую академию. Также он являлся главным нейрохирургом Минобороны РФ. Коллеги называют его пионером в разработке современных принципов оказания специализированной нейрохирургической помощи в Вооруженных силах в мирное и военное время, в том числе при локальных военных конфликтах и в системе медицины катастроф.



Борис Гайдар награжден орденами Александра Невского, «За службу Родине в Вооруженных силах», орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» и рядом медалей. В 2003 году удостоен звания лауреата Государственной премии РФ за серию работ по теме «Острые внутричерепные кровоизлияния: изучение патогенеза, разработка и внедрение новых технологий в диагностику и хирургическое лечение», а в 2007 году — лауреата Премии правительства РФ за цикл работ по нейротравматологии.

