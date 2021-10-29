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В Петербурге умер экс-начальник Военно-медицинской академии, бывший главный военный хирург Минобороны Борис Гайдар

В Петербурге на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, академик Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Гайдар. Печальную новость сообщили 29 октября в пресс-службе ВМедА.

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Фото: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова
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С 2000 по 2007 год Борис Гайдар возглавлял Военно-медицинскую академию. Также он являлся главным нейрохирургом Минобороны РФ. Коллеги называют его пионером в разработке современных принципов оказания специализированной нейрохирургической помощи в Вооруженных силах в мирное и военное время, в том числе при локальных военных конфликтах и в системе медицины катастроф.

Борис Гайдар награжден орденами Александра Невского, «За службу Родине в Вооруженных силах», орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» и рядом медалей. В 2003 году удостоен звания лауреата Государственной премии РФ за серию работ по теме «Острые внутричерепные кровоизлияния: изучение патогенеза, разработка и внедрение новых технологий в диагностику и хирургическое лечение», а в 2007 году — лауреата Премии правительства РФ за цикл работ по нейротравматологии.

Прощание с Борисом Всеволодовичем Гайдаром состоится 31 октября в 11:30 в клубе академии. Похороны пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января в 14:30.

Фото: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

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