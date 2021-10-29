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Суд в Петербурге вынес приговор подросткам с Ржевки по делу о грабеже и насилии

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Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении шестерых юношей с Ржевки, которые в прошлом году ограбили предпринимателя. Одному из них инкриминировали также сексуальное насилие над спутницей потерпевшего.

Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, двое подростков отделались условными сроками, один — мерами воспитательного воздействия. Двое других отправятся в колонию общего режима более чем на 2 года, шестому подсудимому назначено лишение свободы сроком на 2,5 года в воспитательной колонии.

Половина соучастников выплатят по 20 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшего.

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Комментарии (1)

sakorol
скоро опять начнут грабить Этих так не остановишь
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