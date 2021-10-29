Волгоградец не захотел ждать очереди на прием и избил травматолога. Нетерпение может стоить ему 5 лет свободы

Волгоградская полиция расследует дело об избиении травматолога. Предположительно, виноват в этом нетерпеливый пациент, сообщает 29 октября пресс-служба МВД по региону.
По данным следствия, 14 августа мужчина пришел в городскую поликлинику. Ждать времени приема он не хотел, поэтому зашел в кабинет к врачу раньше и начал требовать срочного осмотра. Доктор пытался объяснить, что принимает пациентов по очереди, но безрезультатно. Визитер якобы кинулся бить его кулаками в лицо, выкрикивая угрозы, а когда врач упал, скрылся.
Подозреваемого — 32-летнего жителя города Суровикино, временно живущего в Волгограде, — задержали. По статьям о хулиганстве и побоях ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Мужчина вину не признает.