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Волгоградец не захотел ждать очереди на прием и избил травматолога. Нетерпение может стоить ему 5 лет свободы

Жителя Волгограда обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев врачу

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Волгоградская полиция расследует дело об избиении травматолога. Предположительно, виноват в этом нетерпеливый пациент, сообщает 29 октября пресс-служба МВД по региону.

По данным следствия, 14 августа мужчина пришел в городскую поликлинику. Ждать времени приема он не хотел, поэтому зашел в кабинет к врачу раньше и начал требовать срочного осмотра. Доктор пытался объяснить, что принимает пациентов по очереди, но безрезультатно. Визитер якобы кинулся бить его кулаками в лицо, выкрикивая угрозы, а когда врач упал, скрылся.

Подозреваемого — 32-летнего жителя города Суровикино, временно живущего в Волгограде, — задержали. По статьям о хулиганстве и побоях ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Мужчина вину не признает.

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Комментарии (7)

Редиска Здесь
Какая-то странная история. Люди редко бросаются на других людей без причины. Хотелось бы узнать позицию другой стороны.
07A
Страшно подумать, что бы он с проктологом сделал!
261844081
А у нас 12!!! часов люди сидят в травматологии каждый день в моей поликлинике,не хватает врачей. В СПб 12 часов люди сидят и с отчаяньем смотрят, а вы там про другие города
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