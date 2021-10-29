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Смольный разрешил ресторанам работать навынос во время локдауна и пускать посетителей в туалет

Власти Петербурга разъяснили правила работы предприятий общественного питания во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Документ, который трактует 121-е коронавирусное постановление, опубликовал 29 октября вице-губернатор Борис Пиотровский.

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Согласно ему, рестораны и кафе при гостиницах и хостелах с 06:00 до 23:00 смогут работать во время локдауна при условии, что будут обслуживать только постояльцев.

Любые заведения, в том числе рестораны на фуд-кортах, смогут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.

«Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничный магазин навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату», — говорится в рекомендациях.

Также 121-е постановление разрешает работу столовых при предприятиях и ресторанов на вокзалах и в аэропорту.

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Комментарии (27)

Ванька Созин
молодец Беглов! не стал злить народ. проездные работают. торговые центры и кафе открыты. в музеи и кино можно по напечатанному курекоду. услышал нас и стал меняться. молодец!
Jot
А что об этом думает Александр Дмитриевич? Мы были за него, выбрали, а он как-то пропал. Не видно ни решений, ни участия в жизни города. С уважением, но не видно. Может, попросим поменять?
52525252
Эти рестораторы достали. Самый бесполезный для бездельников и на бездельниках способ заработка. Мало того не раз в СМИ писали,что качество оставляет желать лучшего так еще при обнищании населения туда ходят только те кто не трудом зарабатывает деньги
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