Смольный разрешил ресторанам работать навынос во время локдауна и пускать посетителей в туалет

Согласно ему, рестораны и кафе при гостиницах и хостелах с 06:00 до 23:00 смогут работать во время локдауна при условии, что будут обслуживать только постояльцев.



Любые заведения, в том числе рестораны на фуд-кортах, смогут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.



«Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничный магазин навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату», — говорится в рекомендациях.

