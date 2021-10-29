Очевидцы: У Токсовского тоннеля пешехода снесли вместе с дверью машины

Причиной пробки на выезде из Мурино в Петербург и съезде с КАД в районе Токсовского тоннеля стало ДТП с пешеходом, уточняют очевидцы.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Дина, на съезде с внешнего кольца КАД в Мурино в сторону улицы Руставели утром 29 октября сбили пешехода. Со слов участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», сбил автобус, причем вместе с дверью внедорожника.

«Там женщина хотела сесть в свою машину перед автобусом, и он её вместе с дверцей снёс. Она сама виновата. Так самоуверенно шла перед автобусом», — пишет Елена.