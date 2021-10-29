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Очевидцы: У Токсовского тоннеля пешехода снесли вместе с дверью машины

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Причиной пробки на выезде из Мурино в Петербург и съезде с КАД в районе Токсовского тоннеля стало ДТП с пешеходом, уточняют очевидцы.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Дина, на съезде с внешнего кольца КАД в Мурино в сторону улицы Руставели утром 29 октября сбили пешехода. Со слов участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», сбил автобус, причем вместе с дверью внедорожника.

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«Там женщина хотела сесть в свою машину перед автобусом, и он её вместе с дверцей снёс. Она сама виновата. Так самоуверенно шла перед автобусом», — пишет Елена.

«Видел, там «Рафик» стоял с оторванной дверцей, перед машиной лежал человек, живой или нет, непонятно, автобус оторвал дверь вместе с человеком или нет — не знаю, но маршрутка скакала по поребрику, большим машинам там точно не протиснуться», — добавляет Антон.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра у дома 68 по Центральной улице автобус наехал на девушку-пешехода 1991 года рождения. Потерпевшая получила травмы средней степени тяжести. (Новость дополнена в 15:02.)

Из-за аварии в пробке встали и съезд с КАД, и выезд из Мурино через Токсовский тоннель. В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», затор уже рассосался.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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Господи упаси от дураков и дур.
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