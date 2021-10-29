В Петербурге будут судить торговца суррогатным алкоголем. Жертвой «палёнки» стала женщина

Перед судом предстанет гражданин ближнего зарубежья, который производил в Петербурге суррогатный алкоголь. От его продукции погибла женщина, сообщает 29 октября пресс-служба городской прокуратуры.



По версии следствия, в период с января по июль 27-летний мужчина организовал в Пушкинском районе точку по производству алкоголя на основе метилового спирта. Якобы он незаконно продавал его горожанам, и 28 июля в больнице скончалась одна из покупательниц.



Уголовное дело рассмотрит Пушкинский райсуд. Мужчине вменяют незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

