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В Петербурге будут судить торговца суррогатным алкоголем. Жертвой «палёнки» стала женщина

Суд Петербурга рассмотрит дело продавца суррогатного алкоголя

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Перед судом предстанет гражданин ближнего зарубежья, который производил в Петербурге суррогатный алкоголь. От его продукции погибла женщина, сообщает 29 октября пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, в период с января по июль 27-летний мужчина организовал в Пушкинском районе точку по производству алкоголя на основе метилового спирта. Якобы он незаконно продавал его горожанам, и 28 июля в больнице скончалась одна из покупательниц.

Уголовное дело рассмотрит Пушкинский райсуд. Мужчине вменяют незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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