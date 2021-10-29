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В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1 163 человека — новый максимум с начала пандемии. Об этом 29 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 1 159 смертей. В Петербурге показатель также растет: 76 умерших за 24 часа против 70 днем ранее. Это второе место после Москвы с 93 смертями.

За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 236 220 человек, из них 23 722 — в Петербурге.

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Комментарии (15)

Сандер_5e4cfab0af60d
Ничего необычного. Пенсионеры и лица преклонного возраста приехали с дачи в город. Инфарктники, инсультники, гипертоники.
Посмотреть бы возрастную шкалу умерших.
***_555
Когда ЧС?
angel of death
ёжик кололся, плакал, но продолжал есть кактус... =)
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