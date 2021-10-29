Накануне было зафиксировано 1 159 смертей. В Петербурге показатель также растет: 76 умерших за 24 часа против 70 днем ранее. Это второе место после Москвы с 93 смертями.
За весь период пандемии в России от коронавируса скончались
В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса скончались
Накануне было зафиксировано 1 159 смертей. В Петербурге показатель также растет: 76 умерших за 24 часа против 70 днем ранее. Это второе место после Москвы с 93 смертями.
За весь период пандемии в России от коронавируса скончались
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