В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки

Накануне было зафиксировано 1 159 смертей. В Петербурге показатель также растет: 76 умерших за 24 часа против 70 днем ранее. Это второе место после Москвы с 93 смертями.



За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 236 220 человек, из них 23 722 — в Петербурге.

