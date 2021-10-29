Голодные игры. Неизвестный совершил набег на ресторан в Кудрово и понадкусывал продукты

Ночной перекус устроил себе неизвестный в ресторане на Английской улице в Кудрово. Вор поужинал на кухне, а затем набрал продуктов впрок.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне в полицию обратился сотрудник рестопаба NeMollie’s. Он рассказал, что в субботу приехал на работу в девять утра и понял, что на кухню кто-то вломился через запасной выход. Продукты из холодильника валялись на полу, некоторые были надкусаны. Часть товара на сумму более 53 тысяч рублей пропала.



Работник заведения попросил найти ночного обжору.

