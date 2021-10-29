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Голодные игры. Неизвестный совершил набег на ресторан в Кудрово и понадкусывал продукты

В Кудрово ищут вора, который оставил ресторан без продуктов

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Ночной перекус устроил себе неизвестный в ресторане на Английской улице в Кудрово. Вор поужинал на кухне, а затем набрал продуктов впрок.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне в полицию обратился сотрудник рестопаба NeMollie’s. Он рассказал, что в субботу приехал на работу в девять утра и понял, что на кухню кто-то вломился через запасной выход. Продукты из холодильника валялись на полу, некоторые были надкусаны. Часть товара на сумму более 53 тысяч рублей пропала.

Работник заведения попросил найти ночного обжору.

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Комментарии (6)

Wert
Сало на месте? Ото "меня терзают смутныя сомнения"
aah
Давно уже протухли кпрф и иже с ними! Гнать поганой метлой!!!
angel of death
ну если понадкусаны - то там есть следы днк надкусившего... плюс наверняка где-то найдут отпечатки - вот так по ниточке, по ниточке, и появится дело... главное, чтобы камеры были, по котором удастся получить ещё инфы...
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