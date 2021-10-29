В Петербурге у гендиректора фирмы украли руль от BMW

Неприятная история случилась с руководителем производственной компании, расположенной на территории «Красного треугольника». Женщина вышла утром из дома, направилась к своей машине, но уехать не смогла, так как не нашла руль.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днём в полицию обратилась 55-летняя жительница улицы Вербной. В заявлении она указала, что у нее украли мультируль. Кто-то ночью разбил стекло в её BMW 118i и унёс важную деталь.



По нашим данным, заявительница является генеральным директором ООО «ПСГ — Красный Треугольник».

