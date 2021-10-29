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В Петербурге у гендиректора фирмы украли руль от BMW

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Неприятная история случилась с руководителем производственной компании, расположенной на территории «Красного треугольника». Женщина вышла утром из дома, направилась к своей машине, но уехать не смогла, так как не нашла руль.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне днём в полицию обратилась 55-летняя жительница улицы Вербной. В заявлении она указала, что у нее украли мультируль. Кто-то ночью разбил стекло в её BMW 118i и унёс важную деталь.

По нашим данным, заявительница является генеральным директором ООО «ПСГ — Красный Треугольник».

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Комментарии (4)

А13579
Может быть она села на заднее сиденье?)))
Wert
Подушку сперли. А руль на авито пусть ищет.
stavrosmarauder
Это был М-руль
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