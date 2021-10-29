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«Привлекают граждан возможностью легкого заработка». ЦБ предупреждает о новых «игровых» финансовых пирамидах

Россиян предупредили о появлении нового вида финансовых пирамид

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В России выявлен новый вид финансовых пирамид — «онлайн инвестиционные игры». Об этом рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, сообщает издание в пятницу, 29 октября.

«Привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой, — объяснил глава департамента ЦБ. — Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас».

Валерий Лях
Валерий ЛяхФото: скриншот YouTube.com
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Пока таких «пирамид» всего 8 % от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года, но «некоторые из них только начинают раскручиваться», опасны они и тем, что в них вовлекаются в том числе дети, уточнил Лях. Оплатить участие в проекте можно также криптовалютами, при этом гарантии возврата средств отсутствуют.

Мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT. Онлайн-игра канадской Dapper Labs — CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium, позволяет приобретать виртуальных кошек. Цифровые животные обладают уникальным сертификатом, их разводят и продают, пояснил изданию юрист Павел Иккерт. Средняя стоимость кошки составляет около 250 долларов США, но может достигать и миллионов.

«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — объясняет схему эксперт.

Всего в 2021 году ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 только за третий квартал. За первые три квартала 2020 года ЦБ зафиксировал лишь 140 пирамид, отмечает РБК.

Валерий Лях
Валерий ЛяхФото: скриншот YouTube.com

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Комментарии (1)

07A
В "пирамиду" могут поверить только антиковидники!
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