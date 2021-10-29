«Привлекают граждан возможностью легкого заработка». ЦБ предупреждает о новых «игровых» финансовых пирамидах

«Привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой, — объяснил глава департамента ЦБ. — Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас».

Пока таких «пирамид» всего 8 % от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года, но «некоторые из них только начинают раскручиваться», опасны они и тем, что в них вовлекаются в том числе дети, уточнил Лях. Оплатить участие в проекте можно также криптовалютами, при этом гарантии возврата средств отсутствуют.



Мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT. Онлайн-игра канадской Dapper Labs — CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium, позволяет приобретать виртуальных кошек. Цифровые животные обладают уникальным сертификатом, их разводят и продают, пояснил изданию юрист Павел Иккерт. Средняя стоимость кошки составляет около 250 долларов США, но может достигать и миллионов.



«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — объясняет схему эксперт.



Всего в 2021 году ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 только за третий квартал. За первые три квартала 2020 года ЦБ зафиксировал лишь 140 пирамид, отмечает РБК.

