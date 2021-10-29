В Солнечном украли 60 миллионов из сейфа совладельца компании, оставившей «Метрострой» без контракта

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, 44-летний совладелец строительной организации заявил о краже накануне. Похищены примерно 60 миллионов рублей, которые хранились в его доме в посёлке Солнечное.



Мужчина не проверял ценности с середины сентября, 28 октября оказалось, что домашний сейф вскрыт. Больше как будто преступников ничего не заинтересовало, но точный ущерб устанавливается.



Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия. Изъяты отпечатки пальцев и следы обуви, в ближайшее время будут отсматривать записи с камер наблюдения. Дом с набитым деньгами сейфом не оставался без охраны — он оборудован сигнализацией, однако за последние месяц-полтора сигналов о проникновении не было.

