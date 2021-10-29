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В Солнечном украли 60 миллионов из сейфа совладельца компании, оставившей «Метрострой» без контракта

Воры проникли в дом бизнесмена в Курортном районе, несмотря на охранную сигнализацию. Единственной целью стал сейф с миллионами строительной компании, которая занимается реконструкцией депо в Петербурге.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, 44-летний совладелец строительной организации заявил о краже накануне. Похищены примерно 60 миллионов рублей, которые хранились в его доме в посёлке Солнечное.

Мужчина не проверял ценности с середины сентября, 28 октября оказалось, что домашний сейф вскрыт. Больше как будто преступников ничего не заинтересовало, но точный ущерб устанавливается.

Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия. Изъяты отпечатки пальцев и следы обуви, в ближайшее время будут отсматривать записи с камер наблюдения. Дом с набитым деньгами сейфом не оставался без охраны — он оборудован сигнализацией, однако за последние месяц-полтора сигналов о проникновении не было.

Возбуждение уголовного дела — вероятно, вопрос времени. Заявитель уточнил, что украденные миллионы принадлежат компании «Фортесс», в которой он является одним из совладельцев. Фирма зарегистрирована во Всеволожске, основной профиль — строительство жилых комплексов. Выполняла строительные работы в ЖК «Чистое небо», «Легенда», «Палацио», «Солнечный город», среди объектов также указан «Экспофорум». По данным СПАРК, 60 миллионов рублей — это примерно на три миллиона меньше, чем чистая прибыль компании за прошлый год.

В 2019 году «Фортесс» выиграла тендер стоимостью в 4,3 млрд рублей на реконструкцию депо «Дачное». За него рассчитывал побороться «Метрострой», но не смог пройти отбор. Обращение в московский арбитраж также не помогло заполучить контракт. В январе сообщалось, что два первых этапа реконструкции электродепо завершены.

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Комментарии (11)

Wert
Неужели ничего не докладывал и брал 1,5 месяца?
michailPotapov
Да там наводка не нужна. Коттедж в солнечном по миллиону баксов.
Вор у Вора украл.
angel of death
заходили судя по всему по чьей-то наводке... ну не бывает так, чтобы зашли и ничего другого не взяли, даже рулона туалетной бумаги... значит воры из тех, кто знал про деньги...
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