В Солнечном украли 60 миллионов из сейфа совладельца компании, оставившей «Метрострой» без контракта

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 октября, 44-летний совладелец строительной организации заявил о краже накануне. Похищены примерно 60 миллионов рублей, которые хранились в его доме в посёлке Солнечное.
Мужчина не проверял ценности с середины сентября, 28 октября оказалось, что домашний сейф вскрыт. Больше как будто преступников ничего не заинтересовало, но точный ущерб устанавливается.
Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия. Изъяты отпечатки пальцев и следы обуви, в ближайшее время будут отсматривать записи с камер наблюдения. Дом с набитым деньгами сейфом не оставался без охраны — он оборудован сигнализацией, однако за последние месяц-полтора сигналов о проникновении не было.
Возбуждение уголовного дела — вероятно, вопрос времени. Заявитель уточнил, что украденные миллионы принадлежат компании «Фортесс», в которой он является одним из совладельцев. Фирма зарегистрирована во Всеволожске, основной профиль — строительство жилых комплексов. Выполняла строительные работы в ЖК «Чистое небо», «Легенда», «Палацио», «Солнечный город», среди объектов также указан «Экспофорум». По данным СПАРК, 60 миллионов рублей — это примерно на три миллиона меньше, чем чистая прибыль компании за прошлый год.
В 2019 году «Фортесс» выиграла тендер стоимостью в 4,3 млрд рублей на реконструкцию депо «Дачное». За него рассчитывал побороться «Метрострой», но не смог пройти отбор. Обращение в московский арбитраж также не помогло заполучить контракт. В январе сообщалось, что два первых этапа реконструкции электродепо завершены.