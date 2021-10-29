Совладельца компании «Б. Ю. Александров» объявили в международный розыск

Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» Юрия Изачика объявили в международный розыск по уголовному делу о принуждении к совершению сделки. Об этом 29 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать предпринимателя. По данным собеседника информагентства, Изачик владел 100%-й долей в уставном капитале компании.
По этому же делу в розыск объявлен предприниматель Леонид Белиловский.
Как пишет РИА Новости, в октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Подмосковья с просьбой отменить договор дарения, согласно которому он передал пятерым топ-менеджерам группы «Ростагроэкспорт» по
Борис Александров, основатель бренда молочных продуктов «Б. Ю. Александров», скончался в конце ноября 2020 года. Сообщалось, что у него был коронавирус.