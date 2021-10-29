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Совладельца компании «Б. Ю. Александров» объявили в международный розыск

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Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» Юрия Изачика объявили в международный розыск по уголовному делу о принуждении к совершению сделки. Об этом 29 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать предпринимателя. По данным собеседника информагентства, Изачик владел 100%-й долей в уставном капитале компании.

По этому же делу в розыск объявлен предприниматель Леонид Белиловский.

Как пишет РИА Новости, в октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Подмосковья с просьбой отменить договор дарения, согласно которому он передал пятерым топ-менеджерам группы «Ростагроэкспорт» по 17 % долей в своей компании ООО «Ростагрокомплекс» (входит в «Ростагроэкспорт»). В иске было указано, что договор 76-летний Изачик подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения, находясь в тяжелом состоянии после болезни и операции.

Борис Александров, основатель бренда молочных продуктов «Б. Ю. Александров», скончался в конце ноября 2020 года. Сообщалось, что у него был коронавирус.

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Комментарии (4)

Teo Piter
Сырки подорожают
07A
Прощайте сырки!
Мурзилка Мурзилистая
Какая то ахинея написана. Он обратился в суд и его обьявили в розыск.
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