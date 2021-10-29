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ТАСС: Генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин покончил с собой в Подмосковье

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В подмосковной Ивантеевке покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Белянин в последнее время тяжело болел. Он ушел из жизни в своей квартире. СК проводит проверку.

Информагентство отмечает, что Белянин ранее проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова, который погиб 17 октября 1994 года в результате взрыва дипломата, где находилась бомба.

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Комментарии (8)

ЧижПыж
Может, и конспирология. Но все же не каждый фигурант резонансного политического убийства кончает жизнь самоубийством.
Вдруг, заела человека совесть, и он начал болтать лишнего.. Или сам устал..
angel of death
В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова - так что не факт, что ушёл сам...
ДуремарСПб.
Смерть кадрового убийцы в нищете и забвении.
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