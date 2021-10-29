ТАСС: Генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин покончил с собой в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке покончил с собой генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин. Об этом 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, Белянин в последнее время тяжело болел. Он ушел из жизни в своей квартире. СК проводит проверку.



Информагентство отмечает, что Белянин ранее проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова, который погиб 17 октября 1994 года в результате взрыва дипломата, где находилась бомба.

