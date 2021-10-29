Россиянин, подозреваемый в мошенничестве, с ножом напал на полицейского

Подозреваемый в мошенничестве житель Красноярска не захотел сдаваться полицейским и оказал вооруженное сопротивление. Страж порядка оказался в больнице, а агрессора ждет разговор со следователем, сообщили 29 октября в пресс-службе красноярского ГУ МВД.



Инцидент произошел накануне, 28-го числа. Участковый с коллегой пришли домой к 41-летнему горожанину, чтобы доставить его в отдел. Один полицейский поднялся в квартиру к мужчине, а его напарник остался на улице, чтобы подозреваемый не сбежал через окно.

