FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Россиянин, подозреваемый в мошенничестве, с ножом напал на полицейского

0
Печать

Подозреваемый в мошенничестве житель Красноярска не захотел сдаваться полицейским и оказал вооруженное сопротивление. Страж порядка оказался в больнице, а агрессора ждет разговор со следователем, сообщили 29 октября в пресс-службе красноярского ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне, 28-го числа. Участковый с коллегой пришли домой к 41-летнему горожанину, чтобы доставить его в отдел. Один полицейский поднялся в квартиру к мужчине, а его напарник остался на улице, чтобы подозреваемый не сбежал через окно.

«Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а мужчина оказал вооруженное сопротивление и ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление», — рассказали в ГУ МВД.

На место прибыл наряд ППС, который задержал злоумышленников. Участковый попал в больницу, где ему оказали медпомощь. Дело готовят к передаче в следственные органы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний