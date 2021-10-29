Бенедикт Камбербэтч сыграет роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале «Лондонград»

Роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград» сыграет британский актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщил журнал Variety.



Сериал будет основан на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.



В июле 2021 года в Лондоне состоялась премьера спектакля «Жизнь и Смерть Литвиненко». «Эта реальная история будет рассказана через серию «флешбэков» о событиях в России, которые привели к изгнанию Литвиненко и его семьи. Широко используются и исторические киноматериалы», — говорилось в анонсе на сайте лондонской Grange Park Opera.

