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Бенедикт Камбербэтч сыграет роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале «Лондонград»

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Роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград» сыграет британский актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом сообщил журнал Variety.

Сериал будет основан на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

В июле 2021 года в Лондоне состоялась премьера спектакля «Жизнь и Смерть Литвиненко». «Эта реальная история будет рассказана через серию «флешбэков» о событиях в России, которые привели к изгнанию Литвиненко и его семьи. Широко используются и исторические киноматериалы», — говорилось в анонсе на сайте лондонской Grange Park Opera.

Бенедикт Камбербэтч наиболее известен по роли Шерлока Холмса в сериале «Шерлок». Также среди его работ были роли в фильмах «Доктор Стрэндж», «Тор: Рагнарёк», «Мстители: Война бесконечности», «Пятая власть», «1917» и многие другие.

Александр Литвиненко скончался в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом — полонием-210. Британское правосудие назвало его убийцей Андрея Лугового, бывшего охранника Березовского и бывшего офицера Главного управления охраны РФ. Сам Луговой отрицает участие в отравлении.

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Комментарии (3)

zlopopik
Я давно говорю, что санкциями Запад пытается вырастить патриотов в России, которые не смогут переехать за бугор с награбленным. Вот и тут явный месседж, что предателей возмездие настигнет повсюду.
firma
Раз похож на выдру, то эта роль ему к лицу.
SWd
До запрета НВО в России осталось 5...4....3....2....
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